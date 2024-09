È apparsa vestita tutta in pizzo nero, un enorme velo che la avvolgeva volto compreso, con tanto di strascico

Madonna ‘velata’ alla Milano Fashion week. La star della musica è stata ospite alla settimana della moda milanese alla sfilata di Dolce e Gabbana. È apparsa vestita tutta in pizzo nero, un enorme velo che la avvolgeva volto compreso, con uno spettacolare e misterioso, ma anche sensuale, effetto vedo non vedo, con tanto di strascico. Un gioco di trasparenze ben calibrato con un abito nero sotto il velo, ma soprattutto un colpo di scena che ha entusiasmato i presenti all’evento dedicato alla nuova collezione Dolce e Gabbana. Il legame fra Madonna e gli stilisti, che la diva ha abbracciato nel parterre della sfilata alla Fashion Week, è sempre saldo. Quest’estate l’artista ha festeggiato il suo 66esimo compleanno a Portofino da Dolce e Gabbana, a Villa Olivetta. Madonna Louise Veronica Ciccone è stata paparazzata in giro per l’esclusivo borgo ligure. Sui social dei 3 stilisti e della star sono apparsi scatti di Madonna nella maison degli imprenditori del fashion a Portofino.

