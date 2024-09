In passerella l'equilibrio tra mascolinità e femminilità: c'è anche Re Giorgio

Emporio Armani ha presentato a Milano la nuova collezione primavera estate 2025, in occasione della settimana della moda nel capoluogo lombardo. Il marchio della celebre casa di moda ha puntato sull’incontro tra mascolinità e femminilità nella nuova collezione donna dal titolo “Future Perfect”, partita da una foto di Tom Munro del 2000, già locandina della sua storica mostra al Guggenheim museum di New York, per celebrare la modernità nel tempo.

In passerella blazer, camicie bianche, pantaloni ricamati e, fondamentali, le cravatte. Mascolinità e femminilità sono state bilanciate da giacche morbide e pantaloni fluidi, camicette e capispalla larghi. La palette di colori spaziava dai neutri smorzati alle tinte vivaci e alle paillettes. Dopo la sfilata la casa di moda ha organizzato un grande party per la riapertura del negozio di via Manzoni.

Giorgio Armani, conclusa la sfilata, è salito sulla passerella e ha fatto il suo inchino con Leo Dell’Orco, responsabile del design per l’abbigliamento maschile, e Silvana Armani, responsabile del design per l’abbigliamento femminile. Con lui c’erano anche altri due collaboratori di lunga data, Nicola Lamorgese, responsabile del design per l’abbigliamento maschile Emporio Armani, e Marco Brunello, responsabile del design per l’abbigliamento femminile.

