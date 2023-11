La nuova fragranza Devotion è stata lanciata in un evento ai grandi magazzini Macy's di New York

Katy Perry è stata scelta da Dolce & Gabbana come testimonial del nuovo profumo della maison di moda italiana. La cantautrice americana ha preso parte all’evento per il lancio della nuova fragranza Devotion ai grandi magazzini Macy’s a New York.

