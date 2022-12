Aveva 81 anni. La famiglia: "Ha condotto una vita incredibile"

Vivienne Westwood è morta oggi all’età di 81 anni. La conferma, dopo i rumors circolati nelle ultime ore, è arrivata direttamente dai profili social ufficiali della stilista. La regina della moda inglese si è spenta oggi “pacificamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra”. “Vivienne ha continuato a fare le cose che amava, fino all’ultimo momento, disegnando, lavorando alla sua arte, scrivendo il suo libro e cambiando il mondo in meglio. Ha condotto una vita incredibile”, si legge nel post. “La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi 60 anni sono stati immensi e continueranno nel futuro”. Westwood è celebre anche per aver portato il punk e le mode new wave nel mondo della moda, conquistando intere generazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vivienne Westwood (@viviennewestwood)

