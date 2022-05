Esposizioni in realtà aumentata diffuse in decine di punti della città

(LaPresse) Un vero e proprio distretto diffuso in decine di punti della città che, per la prima volta nella storia del Fuorisalone, ibrida mondo reale, con i suoi eventi e i suoi momenti espositivi, e mondo virtuale. Questo è ciò che propone “ID-Exe” per la Milano Design Week in cui darà vita a nuovi livelli e scenari fruitivi che prendono vita su smartphone e tablet, superando i limiti di spazio e tempo. Vedremo esposizioni diffuse in realtà aumentata per tutta la città, tecnologie in grado di riprodurre il senso del tatto e far toccare con mano oggetti e superfici presenti solo digitalmente, showroom virtuali posizionati in luoghi reali e aree urbane che cambiano aspetto e diventano interattive sui dispositivi degli utenti. I contenuti digitali generati dal distretto e dagli utenti saranno infatti fruibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, anche dopo la fine della Design Week.

