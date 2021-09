La stilista ha scelto la cornice del chiostro dello storico Palazzo Francesco Turati per la sua capsule collection 3S THREE SIZES PROJECT

In occasione della Milano Fashion Week SS 22 la stilista Sofia Alemani ha presentato in anteprima, nella splendida cornice del chiostro dello storico Palazzo Francesco Turati, la sua innovativa capsule collection 3S THREE SIZES PROJECT ispirata ai concetti di Perfomance – Tecnologia – Innovazione del mondo dello sport.

Madrina della sfilata la modella ed attrice Internazionale Eleonora Pieroni, nominata ambasciatrice del Made in Italy e della Moda negli Stati Uniti. Una capsule unica ed innovativa sia per scelta dei tessuti e dei materiali che per la volontà di superare il concetto di taglia: 3S infatti significa Three Sizes e sottolinea il desiderio di innovazione e sostenibilità nel processo di produzione e confezione: un modello di confort e stile adattabile a diverse fisicità senza perdere di vista lo stile e l’eleganza che contraddistingue il Made in Italy.

Sofia Alemani – da perfetta autodidatta – desidera portare nel mondo della moda un suo contributo innovativo perché il suo metodo progettuale scardina i vecchi schemi sartoriali della modellistica attingendo al suo background professionale di architetto per creare forme pulite ed essenziali e volumi geometrici ed ariosi. THREESIZESPROJECT e’ sinonimo di moda sostenibile per tutti, dal casual per il giorno a favolosi abiti per le serate, da comodi outfit per il tempo libero a capi sportivi high-performance e moderni.

Un guardaroba femminile contemporaneo e flessibile che raccoglie in una mini collezione capi di ogni tipo, dai must-have ai pezzi più classici con un tocco contemporaneo. Ciò che colpisce – ad un primo sguardo – è sicuramente la scelta dei materiali: tessuti tecnici innovativi ed ultraleggeri, plastiche ultraleggere dalle prestazioni waterproof dialogano con moschettoni metallici colorati per raccontarci personaggi di un futuro possibile. Inevitabile la componente artistica della collezione che acquista pregio e riconoscibilità grazie a l’uso di dettagli e finiture che ne identificano lo stile autentico, unico e raffinato!

