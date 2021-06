La storica sartoria scelta da Draghi per i doni ufficiali a Carbis Bay

(LaPresse) Mattarella, Prodi, Renzi, Conte, Draghi e ora anche Macron, Troudeau, Habe tutti pazzi per la cravatta della storica sartoria Talarico. Un cammino di successo e qualità del Made in Italy che da Lamezia Terme è arrivato fino all’ultimo G7 di Carbis Bay, in Cornovaglia, e che approderà ad ottobre anche a Dubai dove sarà fornitore ufficiale di Expo. Nel racconto di Tiziano Talarico erede della storica maison i gusti e le preferenze dei grandi della terra.

