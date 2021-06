Auguri alla supermodella brasiliana simbolo di Victoria's Secret

Bruna, occhi verdi, grandi labbra imbronciate. E’ una delle supermodel più quotate del mondo e ora taglia il traguardo dei 40 anni. Adriana Lima, brasiliana di Salvador di Bahia, sabato 12 luglio taglia il traguardo in splendida forma, dopo essere stata per 18 anni una delle icone di Victoria’s Secret, insieme ad altre sue connazionali come Gisele Bundchen e Alessandra Ambrosio, esponenti della generazione di modelle degli anni 2000, che ha raccolto l’eredità delle top anni ’90 come Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Adriana Lima è stata sposata con il cestista serbo Marko Jarić, da cui ha avuto due figlie.

