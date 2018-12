Golden Globes 2019: ecco tutti i candidati

Conferme e delusioni tra i principali candidati ai Golden Globes 2019, i famosi globi d'oro assegnati ogni anno a Los Angeles. Non figura l'Italia tra i migliori film stranieri e mancano alcune candidature molto attese (come la Miglior colonna sonora per A star is born), ma come ci si aspettava è stato confermato il talento di grandi stelle come Benedict Cumberbatch, Amy Adams e Bradley Cooper. E c'è stato spazio anche per qualche sorpresa: come Black Panther, il supereroe Marvel candidato tra i migliori film drammatici. Dopo i premi Oscar, i Golden Globe sono i più importanti riconoscimenti del mondo del cinema, a volte considerati i più 'oggettivi' dal momento che - a degli Academy Awards, la cui giuria è composta da professionisti del cinema - sono assegnati da circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti all'HFPA (Hollywood Foreign Press Association).

Nella 76ma edizione verrà assegnato per la prima volta il premio alla carriera per un'importante personalità del mondo della televisione. Di seguito l'elenco completo delle nomination

Miglior film drammatico

A star is born

Black Panther

Blackkklansman

Bohemian Rhapsody

Se la strada potesse parlare (If Beale Street Could Talk)

Miglior film musicale o commedia

La favorita

Green book

Il ritorno di Mary Poppins

Vice - L'uomo nell'ombra

Crazy rich asianz

Miglior sceneggiatura

Alfonso Cuaron – Roma

Deborah Davis e Tony McNamara – La Favorita

Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Adam McKay – Vice: l’Uomo nell’Ombra

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie – Green Book

Miglior film straniero

Capernaum (Libano)

Cold War (Belgio)

Girl (Germania9

Roma (Messico)

Shoplifters (Giappone)

Miglior colonna sonora

A quiet place

Black panther

First man

Il ritorno di Mary Poppins

Miglior film d'animazione

L'isola dei cani

Ralph spacca Internet

Spider-Man - Un nuovo universo

Gli Incredibili 2

Mirai

Miglior regista

Bradley Cooper - A star is born

Alfonso Cuaron - Roma

Peter Farrelly - Green book

Spike Lee - Blackkklansman

Adam McKay - Vice - L'uomo nell'ombra

Miglior attrice in un ruolo drammatico

Glenn Close

Nicole Kidman

Lady Gaga

Melissa McCarthy

Miglior attrice in una commdia

Emily Blunt - Il ritorno di Mary Poppins

Olivia Colman - La favorita

Elsie Fisher - Eight Grade

Charlize Theron - Tully

Constance Wu - Crazy rich asians

Miglior attrice non protagonista

Claire Foy - First Man

Emma Stone - La favorita

Rachel Weisz - La favorita

Rosamund Pike - A private War

Glenn Close - The Wife



Miglior canzone originale

All the stars - Black Panther

Girl in the movies - Dumplin'

Requiem for a private war - A private war

Revelation - Boy erased

Shallow - A star is born

Miglior attore in film drammatico

Bradley Cooper - A star is born

Willem Defoe - At Eternity's Gate

Lucas Hedges - Boy Erased

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

John David Washington - Blackkklansman

Miglior attore in una commedia

Christian Bale - Vice - L'uomo dell'ombra

Lin Manuel Miranda - Il ritorno di Mary Poppins

Viggo Mortensen - Green Book

Robert Redford - The old man and the gun

John C. Reilly - Stanlio e Ollio

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali - Green Book

Timothée Chalamet - Beautiful Boy

Adam Driver - Blackkklansman

Richard E. Grant - Can you ever forgive me?

Adam Mckay - Vice - L'uomo nell'ombra

