Dal supereroe Shazam all'horror "Noi": i film al cinema dal 4 aprile

di Corinna Spirito

Un supereroe poco tradizionale, alter ego di un ragazzino di 14 anni, e poi un horror già diventato cult negli Stati Uniti. Ma non solo: dalla commedia americana al thriller argentino fino al documentario sulla pugilessa Irma Testa. Tantissima offerta tra le nuove uscite nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 4 aprile.

Shazam - Dopo Batman, Superman, Wonder Woman e Aquaman, in sala arriva un nuovo personaggio dell'universo dei fumetti Dc Comics. Si tratta si Shazam, l'alter ego 'super' di Billy Batson (Asher Angel): per gentile concessione di un anziano mago, allo scaltro quattordicenne rimasto orfano basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per trasformarsi in un adulto, il Supereroe Shazam (Zachary Levi). Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Book Club - Tutto può succedere - Quattro amiche sessant'enni e sull'orlo di una crisi sessuale che fanno parte di un club del libro nel quale condividono letture e si scambiano consigli. Ma quando leggono Cinquanta sfumature di grigio la loro prospettiva cambia e decidono di rimettersi in gioco per rimediare alla povertà della loro vita sessuale. Jane Fonda, Alicia Silverstone, Mary Steenburgen e Diane Keaton si divertono a scherzare sulla loro età ricordando che non si è mai troppo grandi per l'amore e un po' di divertimento.

Il viaggio di Yao - La star francese di Quasi amici torna al cinema con un nuovo emozionante road movie che racconta un viaggio all'interno del Senegal, tra i suoi magici paesaggi, le sue tradizioni, i suoi esilaranti abitanti e i sogni di un bambino dalle grandi aspirazioni. Protagonista è Yao, un bambino che vive in un piccolo villaggio del Senegal. Amante dei libri e delle avventure, un giorno parte per Dakar alla ricerca del suo mito, Seydou (Omar Sy), attore francese di grande successo in visita in Senegal. Seydou conosce Yao e colpito dal carattere del bambino, decide di riaccompagnarlo a casa. Il viaggio, pieno di rocambolesche avventure e situazioni divertenti, sarà per l’attore un ritorno alle sue radici..

Noi - Dopo aver scosso la cultura contemporanea definendo un nuovo standard di film horror provocatorio e socialmente consapevole, con il suo debutto alla regia Scappa - Get Out, il visionario regista premio Oscar Jordan Peele torna con un altro incubo originale che ha scritto, diretto e prodotto. E che è già uno dei film più chiacchierati dell'anno. Ambientato ai giorni nostri lungo l'iconica costa della California del Nord, Noi, ha come protagonista l’attrice premio Oscar Lupita Nyong'o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke di Black Panther) e i due figli (Shahadi Wright Joseph e Evan Alex) per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia. Dopo un’intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, i Tyler (l’attrice vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Cali Sheldon e Noelle Sheldon), Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l'oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano. Noi traccia la contrapposizione fra un’affettuosa famiglia americana e un terrificante e misterioso avversario: i sosia di ciascuno di loro.

Bene ma non benissimo - Una commedia sul bullismo, diretta da Francesco Mandelli. Candida è un’adolescente paffutella e orfana di madre che vive in un piccolo paese del sud. Costretta a trasferirsi a Torino con il padre, deve affrontare la sfida dell’integrazione in una nuova città e in una nuova scuola a metà dell’anno scolastico. La sua fisicità e il marcato accento meridionale la rendono da subito oggetto di facile bullismo, come il suo nuovo inseparabile compagno di banco Jacopo, un ragazzino ricco e introverso. Ma grazie alla forza, alla positività e alla battuta sempre pronta di Candida, le carte in tavola cambiano e tutti presto dovranno ricredersi e cambiare rotta.

L'uomo che comprò la luna - Una coppia di agenti segreti italiani (Stefano Fresi e Francesco Pannofino) riceve una soffiata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro. I due agenti reclutano dunque un soldato (Jacopo Cullin) che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde la propria identità sarda: si chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l'ha dentro anche se non lo sa. Per trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un formatore culturale sui generis (Benito Urgu). A questo punto non rimane che risolvere il caso: chi ha comprato la luna? E perché?

Dolceroma - Il nuovo film di Fabio Resinaro è una commedia tratta dal romanzo di Dormiremo da vecchi di Pino Corrias. Andrea Serrano (Lorenzo Richelmy) è un aspirante scrittore che è costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Finalmente arriva: un grande produttore cinematografico, Oscar Martello (Luca Barbareschi), ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo Non finisce qui. Ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista (Luca Vecchi) è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti (Valentina Bellè) istigata dalla sua agente Milly (Iaia Forte), temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento, il film deve uscire così concepisce un piano diabolico: il rapimento da parte della criminalità organizzata della protagonista del film: i media impazziranno e il film sarà leggenda ancor prima di arrivare in sala. Il piano sembra funzionare, nonostante il poliziotto Raul Ventura (Francesco Montanari) si metta sulle tracce di Oscar sospettando una truffa. Ma l’improvvisa e inaspettata scomparsa di Jacaranda farà precipitare la situazione.

L'educazione di Rey - Premio Cine en Construcción a San Sebastián 2017, l'opera prima di Santiago Esteves ha i toni epici del western e la snellezza del thriller. Qualcosa va storto la notte del primo colpo di Reynaldo, alias “Rey” (il Re), un giovane introdotto dal fratello nella Mala di Mendoza, in Argentina. I complici vengono catturati, lui con la refurtiva in tasca riesce a scappare sui tetti. Nella fuga cade nel giardino di Vargas (Germán de Silva, già apprezzato in Relatos salvajes e El estudiante), una guardia giurata in pensione, che lo ammanetta ma istintivamente gli dà riparo.

Butterfly - Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman dirigono un documentario su Irma Testa che, a soli 18 anni, è diventata la prima donna pugile ad arrivare alle Olimpiadi: un risultato straordinario per una ragazza cresciuta in una delle zone più povere e malavitose di tutta Napoli. Più Irma va avanti nel suo percorso, più diventa fragile come persona, e così, dopo una sconfitta schiacciante ai Giochi Olimpici di Rio, inizia a chiedersi se il pugilato rappresenti davvero il suo futuro. Irma deve ancora tracciare la proprio strada, ma deve prima fare i conti con la sua vita personale che ha messo da parte per così tanto tempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata