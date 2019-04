Tornano gli Avengers e l'animazione di Ocelot: i film al cinema dal 24 aprile

di Corinna Spirito

La settimana in cui si sono incontrare due grandi festività, Pasquetta e il 25 aprile, vuol dire ferie per tanti italiani e un cambiamento nelle uscite cinematografiche: le case di distribuzione hanno infatti anticipato di un giorno la data di uscita delle nuove proposte settimanali, che arrivano di mercoledì anziché, come di consueto, di giovedì. Dal cartone francese di Michel Ocelot al reportage di guerra, fino a uno dei film più attesi dell'anno, il capitolo finale della terza fase Marvel, Avengers: Endgame: ecco tutte le uscite nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 24 aprile.

Avengers: Endgame - È sicuramente uno dei film più attesi dell'anno e aspira a infrangere tutti i record di incassi al botteghino registrati finora. Il ventiduesimo film della Marvel chiuderà la cosiddetta "Fase Tre" dell'universo cinematografico dello studio e vedrà il ritorno di tutti i Vendicatori rimasti in vita dopo che metà dell'universo è stata spazzata via da Thanos in Avengers: Infinity War. Thor, Iron Man, Captain America, Hulk, Vedova Nera, Ant-Man, Occhio di Falco, War Machine e la 'nuova arrivata' Captain Marvel si uniscono per un'ultima battaglia: la paura dei fan è che non tutti ne usciranno vivi. Qualcuno degli eroi Marvel non uscirà vivo da questo capitolo? E chi di loro?

Dlili a Parigi - Il creatore e regista della serie di film con protagonista Kirikù torna con un nuovo cartone animato dalla storia tutta nuova. Ambientato nella Parigi dell'Esposizione Universale del 1889 (quella in cui vide la luce la Tour Eiffel), il nuovo lungometraggio di Michel Ocelot - realizzato come i precedenti in animazione tradizionale - ha per protagonista la piccola Dilili che, con l'aiuto di un giovane fattorino, indaga su una serie di rapimenti misteriosi in cui sono coinvolte alcune bambine. Nel corso delle indagini incontreranno personaggi straordinari che li aiuteranno fornendo loro gli indizi necessari per scoprire il covo segreto dei Maestri del Male, i responsabili dei rapimenti.

Ancora un giorno - "Fai in modo che non ci dimentichino". È questo l’imperativo che risuona nella mente del reporter Ryszard Kapuściński mentre percorre le strade sterrate e i villaggi dell’Angola in piena guerra civile per raccontare al mondo le storie di chi sta vivendo quei tragici giorni; come il riluttante comandante Farrusco, che ha deciso di schierarsi con i più deboli, o l’affascinante guerrigliera Carlota, che anziché sparare alle persone vorrebbe guarirle... Finché, nei suoi peregrinaggi, il giornalista entra in possesso di una notizia che, se divulgata, potrebbe cambiare le sorti della guerra fredda e causare la morte di migliaia di persone. Il suo dovere di cronista gli imporrebbe di diffonderla, ma come può la sua coscienza sopportare un simile peso? Raúl de la Fuente e Damian Nenow adattano il reportage-capolavoro di Kapuściński in un racconto emozionante e coinvolgente, in cui spettacolari sequenze animate si alternano a interviste in live action ai veri protagonisti. E se i sopravvissuti parlano alle telecamere, i caduti non sono perduti per sempre: la memoria di chi era con loro, gli scritti di chi li ha raccontati, quell’ultima foto che li ritrae fanno sì che chi è scomparso non sia dimenticato. E permettono alle molte vittime della Storia di vivere ancora un giorno.

La caduta dell'impero americano - Dopo Il declino dell’impero americano e Le invasioni barbariche, il Premio Oscar Denys Arcand chiude la sua trilogia satirica sull’Occidente in crisi con un irresistibile 'polar' venato di commedia. Pierre-Paul ha 36 anni e nonostante un dottorato in filosofia deve lavorare come fattorino per tirar su uno stipendio appena decente. Un giorno, durante una consegna, si ritrova suo malgrado sulla scena di una rapina finita male, che lascia sull’asfalto due morti e altrettanti borsoni pieni di soldi. Cosa fare? Restare a mani vuote o prenderli e scappare? Il dubbio dura una frazione di secondo, giusto il tempo di caricare il malloppo sul furgone. Ma i guai sono appena iniziati: sulle tracce del denaro scomparso, infatti, ci sono due agenti della polizia di Montreal ma soprattutto le gang più pericolose della città. Per uscire da un sogno che rischia di diventare un incubo, Pierre-Paul dovrà fare gioco di squadra con un team di improbabili complici: una escort che cita Racine, un ex galeotto appena uscito di prigione e un avvocato d’affari esperto di paradisi fiscali. Insieme, scopriranno che i soldi non danno la felicità… o forse sì?

Sarah & Saleem - Tratto da fatti realmente accaduti, questo dramma palestinese racconta una relazione extraconiugale tra una donna israeliana e un uomo palestinese che assume una pericolosa dimensione pubblica quando i due vengono avvistati nel momento sbagliato nel posto sbagliato. Tra colpi di scena e circostanze imprevedibili, Sarah e Saleem si ritrovano coinvolti in una situazione più grande di loro, che trascende le responsabilità familiari per diventare un caso politico. A dimostrazione di come, in questa terra martoriata, nulla sia veramente possibile.

Un'altra vita - Mug - Dalla Polonia arriva una commedia dai torni neri scritto e diretto da Małgorzata Szumowska. Jacek ama l’heavy metal, la sua fidanzata e il suo cane e lavora presso il cantiere edile di quella che dovrebbe diventare la statua di Cristo più alta del mondo. La sua famiglia e i parrocchiani del suo paesino lo trovano un tipo bizzarro e divertente. Dopo che un grave incidente lo sfigura completamente, tutti gli occhi vengono puntati su di lui mentre si sottopone al primo trapianto facciale del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata