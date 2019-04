Hellboy, Cafarnao e After: i film al cinema dall'11 aprile

di Corinna Spirito

Dopo 15 anni arriva un nuovo film con protagonista Hellboy, ma sbarcano in sala anche novità come l'adattamento del best seller After e il cartone animato con le voci di Francesco Facchinetti e Gigi & Ross: ecco le uscite nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 aprile.

Hellboy - A quindici anni dall'omomino film di Guillermo Del Toro, torna al cinema Hellboy. La regia stavolta è di Neil Marshall ma la storia è sempre ispirata alla saga di fumetti cult creata da Mike Mignola. A dare un volto al noto demone rosso, giunto sulla Terra ai tempi della Seconda Guerra Mondiale per volere del mago Rasputin, è David Harbour, noto per il ruolo di Jim Hopper nella serie Netflix Stranger Things. Oggi Hellboy deve sconfiggere la Regina del sangue, ma le conseguenze del loro scontro potrebbero essere fatali. Nel cast ci sono anche Milla Jovovich e Ian McShane.

Cafarnao - Caos e miracoli - Dopo il sorprendente esordio alla regia con Caramel, Nadine Labaki firma la regia di Cafarnao – caos e miracoli per raccontare, ancora una volta, la complessa realtà contemporanea. Candidato agli Oscar® e ai Golden Globe 2018 per il miglior film straniero e vincitore del Premio della Giuria a Cannes, il film è un'opera struggente ed emozionante. Al centro della vicenda Zain, un dodicenne coraggioso che decide di ribellarsi al suo destino, portando in tribunale i suoi stessi genitori. Un bambino che diventa il volto di tutti quei coetanei che non vanno a scuola ma lavorano, delle spose bambine, dei figli di famiglie poverissime che vivono nel degrado.

Wonder Park - June è una bimba di 10 anni ricca di fantasia e immaginazione che trascorre le sue giornate con la mamma cercando di costruire il parco divertimenti dei suoi sogni. Tutto scorre tranquillo finché la madre non si ammala gravemente, da quel momento June perde ogni interesse e soprattutto la sua capacità di meravigliarsi. Un giorno, però, scopre un luogo magico: un meraviglioso parco giochi, lasciato abbandonato, ma ancora abitato dagli animali che lo popolavano ai tempi dei suoi fasti. Insieme a loro, June si propone di sistemarlo e sarà così che ritroverà la fiducia nel futuro. È questa la trama del nuovo cartone animato prodotto da Paramount Animation, Ilion Animation Studios e Nickelodeon Movies con una forte componente ambientalista e animalista. Una magica avventura pensata per divertire gli spettatori più piccoli, ma anche per insegnare loro ad amare la Terra e le sue creature. Tra le voci italiane anche nomi noti come Francesco Facchinetti e Gigi & Ross.

After - Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad dedicata al cantante dei One Direction Harry Styles, After racconta la storia di Tessa (Langford), studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott (Tiffin), un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

L'uomo fedele - Per il suo secondo lavoro da regista (dopo Due amici del 2015), l’enfant prodige del cinema francese Louis Garrel sceglie un mènage á trois per dare vita a una commedia romantica e divertente sui rapporti interpersonali.Tra ironia e suspense, il film – scritto da Garrel insieme allo sceneggiatore Premio Oscar Jean-Claude Carrière – indaga con ironia sulle dinamiche dell’amore, tra incontri, seduzione e gelosie. Nel cast lo stesso regista, insieme a Joseph Engel, Laetitia Casta e la figlia di Johnny Depp, Lily-Rose.

Oro verde - C'era una volta in Colombia - Presentato nella Quinzaine all’ultimo Festival di Cannes con il titolo Birds of Passage, e selezionato per la short list degli Oscar come Miglior film straniero, Oro verde è un film antropologico che accompagna gli spettatori in un viaggio avvincente alle origini di Narcos e Escobar con immagini spettacolari e personaggi indimenticabili. Il regista e la produttrice Ciro Guerra e Cristina Gallego sono stati candidati all’Oscar per El abrazo de la serpiente.

Dagli occhi dell'amore - Una storia d'amore e di riflessione sulle relazioni firmata da Adelmo Togliani. Protagonista è la ballerina giovane e avvenente più brava dell'esclusivo Star Club. È sulla vetta del successo quando all'improvviso trova l'amore

