Oscar 2027, da Moretti a Guerritore e Bechis: i 21 film italiani in corsa

Sono 21 i film italiani in corsa per la designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia agli Oscar 2027. Per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 99ª edizione degli Academy Awards hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima uscita theatrical in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di mercoledì 23 settembre 2026.

Da Guerritore a Moretti, fino a Bechis e Muccino

Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico: ‘Anna’ di Monica Guerritore, ‘Controcorrente a Rebours’ di Angelo Antonucci, ‘Finale: allegro’ di Emanuela Piovano, ‘Gioia mia’ di Margherita Spampinato, ‘Gli occhi degli altri’ di Andrea De Sica, ‘I figli della scimmia’ di Tommaso Landucci, ‘Il vangelo di Giuda’ di Giulio Base, ‘La grande paura di Hitler’ – Processo all’arte degenerata di Simona Risi, ‘La salita’ di Massimiliano Gallo, ‘La vita va Così’ di Riccardo Milani, ‘Le bambine’ di Valentina Bertani e Nicole Bertani, ‘Le cose non dette’ di Gabriele Muccino, ‘L’Estranea’ di Paolo Strippoli, ‘Orfeo’ di Virgilio Villoresi, ‘Per te’ di Alessandro Aronadio, ‘Primavera’ di Damiano Michieletto, ‘Quasi grazia’ di Peter Marcias, ‘Ritorno a Buenos Aires’ di Marco Bechis, ‘Serpenti’ di Roberto De Paolis Maino, ‘Succederà questa notte’ di Nanni Moretti, ‘Tre ciotole’ di Isabel Coixet.

Photocall di “Succederà Questa Notte”, Louis Garrel, Nanni Moretti e Jasmine Trinca all’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, 5 settembre 2026 (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)

La cerimonia degli Oscar a marzo 2027

L’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è previsto per il 15 dicembre 2026; le nomination verranno annunciate il 21 gennaio 2027 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

I 21 film italiani in corsa