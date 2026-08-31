George Clooney protagonista della Mostra del Cinema di Venezia 2026: le foto più belle in laguna

George Clooney sarà tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia 2026. All’attore e regista statunitense verrà assegnato il Leone d’oro alla carriera e sarà l’attrice statunitense premio Oscar Laura Dern a tenere la laudatio del collega americano. La cerimonia è in programma mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), in occasione della serata inaugurale dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle ore 19.