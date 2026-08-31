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lunedì 31 agosto 2026

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George Clooney protagonista della Mostra del Cinema di Venezia 2026: le foto più belle in laguna

George Clooney protagonista della Mostra del Cinema di Venezia 2026: le foto più belle in laguna
L’attore George Clooney, al centro, posa con gli attori Julianne Moore e Matt Damon alla 74ª Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre 2017. (AP Photo/Domenico Stinellis, File)
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George Clooney arriva al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia l'8 settembre 1998 per promuovere il film “Out Of Sight”. (Foto AP/Francesco Proietti, Archivio)
L'attore statunitense George Clooney e l'attrice gallese Catherine Zeta-Jones alla 60ª Mostra del Cinema di Venezia il 3 settembre 2003. (Foto AP/Luca Bruno, Archivio)
L'attore David Strathairn, da sinistra, l'attore e regista George Clooney, l'attrice Patricia Clarkson e il produttore Grant Heslov alla 62ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 1° settembre 2005. (Foto AP/Domenico Stinellis, Archivio)
Gli attori Brad Pitt e George Clooney alla 65ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 27 agosto 2008. (Foto AP/Joel Ryan, Archivio)
George Clooney arriva a Venezia in occasione della 65ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 26 agosto 2008. (Foto AP/Joel Ryan, Archivio)
George Clooney alla 68ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto 2011. (Foto AP/Andrew Medechini, Archivio)
L'attore statunitense George Clooney alla 68ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 31 agosto 2011. (Foto AP/Jonathan Short, Archivio)
Il regista Alfonso Cuarón, a sinistra, insieme agli attori Sandra Bullock e George Clooney alla 70ª edizione del Festival del Cinema di Venezia il 28 agosto 2013. (Foto AP/Andrew Medichini, Archivio)
George Clooney e Amal Alamuddin arrivano a Venezia il 26 settembre 2014 in vista del loro imminente matrimonio. (Foto AP/Luca Bruno, Archivio)
George Clooney e Amal Clooney partecipano alla 74ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre 2017. (Foto di Joel Ryan/Invision/AP, Archivio)
George Clooney durante l'81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 1° settembre 2024. (Foto di Joel C Ryan/Invision/AP, Archivio)
George Clooney e Brad Pitt durante l'81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia il 1° settembre 2024. (Foto di Joel C Ryan/Invision/AP, Archivio)

George Clooney sarà tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia 2026. All’attore e regista statunitense verrà assegnato il Leone d’oro alla carriera e sarà l’attrice statunitense premio Oscar Laura Dern a tenere la laudatio del collega americano. La cerimonia è in programma mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), in occasione della serata inaugurale dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che avrà inizio alle ore 19. 

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