Abbe Lane, morta la diva che affiancò Totò, Sordi e Vittorio De Sica

Lutto nel mondo del cinema. È morta a 93 anni Abbe Lane, l’affascinante artista che ha recitato in film con Glenn Ford e Cornel Wilde e ha costruito una fiorente carriera da cantante al fianco del suo ex marito, il famoso direttore d’orchestra Xavier Cugat. Il decesso risale al 25 aprile per cause naturali a Los Angeles, come ha riferito suo figlio Steven Leff a The Hollywood Reporter.

Abbe Lane con il marito Xavier Cugat nel settembre 1956 a Venezia (Foto archivio storico LaPresse)

La popolarità in Italia

Affermatasi come “femme fatale”, ebbe grande popolarità in Italia, dove partecipò, fin dal 1955, in coppia con suo marito, ad alcuni show televisivi di successo (Casa Cugat, Il Giocondo ecc.) e recitò in diversi film, come Totò, Vittorio e la dottoressa (1957) di Camillo Mastrocinque, con Totò e Vittorio De Sica, e Totò, Eva e il pennello proibito (1959) di Steno, sempre con Totò, Louis de Funès e Mario Carotenuto. Nel 1955 era apparsa nel ruolo di se stessa ne ‘Lo scapolo’, per la regia di Antonio Pietrangeli al fianco di Alberto Sordi. In quegli anni raccolse anche qualche critica per la sensualità prorompente considerata eccessiva per i costumi dell’epoca.

Con Tony Randall è stata la protagonista del musical di Broadway del 1958 ‘Oh Captain!’, diretto da José Ferrer. Come personaggio della televisione le è stata dedicata una stella dell’Hollywood Walk of Fame al 6385 di Hollywood Boulevard.