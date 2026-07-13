E’ morto Sam Neill, addio alla star di ‘Jurassic Park’

L’attore nezozelandese aveva 78 anni. La famiglia: “Perdita improvvisa e inaspettata”

E’ morto all’età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga ‘Jurassic Park’ e per aver recitato in ‘Lezioni di Piano’, Palma d’Oro al Festival di Cannes. Lo annuncia la famiglia. L’attore nezozelandese è deceduto a Sydney, si legge in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social, in maniera “improvvisa e inaspettata”.

Nel 2003 fu colpito da un raro tumore del sangue

Nel 2023 Neill aveva rivelato di aver avuto un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una raro tumore del sangue, da cui aveva annunciato di esser guarito nell’aprile scorso. Nell’annuncio della morte la famiglia non ne specifica la causa. Attore versatile ed elegante, Neill durante la sua carriera ha spaziato dal cinema d’autore ai blockbuster, diventando in particolare il volto più familiare di Jurassic Park nei panni del paleontologo Alan Grant. “Sam era circondato dalla famiglia ed è scomparso con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita”, ha affermato in una nota la famiglia.