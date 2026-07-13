Firenze, 21enne arrestato per tentato omicidio: le immagini dell’aggressione

(LaPresse) La Polizia di Stato di Firenze, su coordinamento della Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne indagato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma da taglio. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, il giovane sarebbe coinvolto in un’aggressione avvenuta nella tarda serata del 15 aprile in via Caccini, dove avrebbe avvicinato una persona chiedendo una sigaretta e poi l’avrebbe colpita ripetutamente con un coltello al torace e all’addome. La vittima, ricoverata inizialmente in prognosi riservata, ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Le indagini della sezione Omicidi della Squadra Mobile avrebbero inoltre consentito di contestare al 21enne un’altra aggressione avvenuta nella stessa giornata ai danni di una seconda persona, ferita con un’arma da taglio a una spalla, al braccio e alla mano. Il giovane era già detenuto nel carcere di Firenze per due tentate rapine aggravate commesse, secondo gli investigatori, sempre nel mese di aprile e con l’utilizzo di una lama. Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari: il destinatario resta una persona sottoposta a indagini e deve essere considerata presunta innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva.