Katie Holmes premiata dall'American Ballet Theatre, l'attrice sul red carpet con la madre

Katie Holmes è stata insignita di un riconoscimento dall’American Ballet Theatre (ABT) in occasione del suo Gala di Primavera 2026 a New York mercoledì sera. L’attrice, regista, scrittrice e produttrice è da tempo sostenitrice dell’ABT e promotrice delle arti.

L’artista ha posato sul tappeto rosso insieme a sua madre, Kathleen A. Stothers Holmes. Caroline Kennedy ha ricoperto il ruolo di presidente onoraria del gala, tenutosi al Cipriani 42nd Street. L’evento raccoglie fondi per gli spettacoli, i programmi educativi e le iniziative comunitarie dell’ABT.