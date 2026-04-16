Val Kilmer riappare in video: nel trailer di “As Deep as the Grave” con l’IA

Val Kilmer riappare sul grande schermo per la prima volta dopo la sua morte. L’attore, scomparso nel 2025 a 65 anni, è apparso nel primo trailer del film ‘As Deep as the Grave’ realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale. Kilmer era stato scelto per il ruolo anni prima della sua scomparsa, ma non è stato in grado di recitare a causa dei problemi di salute che hanno poi portato alla sua morte. I registi del film indipendente hanno presentato la pellicola al CinemaCon di Las Vegas. “Non temete i morti e non temete me”, dice alla fine del trailer Val Kilmer nei panni di Padre Fintan, un prete cattolico nativo americano. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa per ricreare Kilmer per il dramma storico basato sulla storia degli archeologi Ann e Earl Morris è diventato un argomento molto dibattuto quando i registi lo hanno annunciato il mese scorso. Il trailer mostra il personaggio di Kilmer in diverse età. Lo sceneggiatore e regista Coerte Voorhees, insieme a suo fratello John, ha spiegato in un panel di avere fatto ricorso all’IA in maniera ‘etica’, collaborando con i figli di Kilmer e il sindacato degli attori. “Val Kilmer ha influenzato questa performance”, ha affermato il filmaker.

Il produttore John Voorhees ha ammesso che l’utilizzo di attori creati con l’intelligenza artificiale e basati su persone reali è un terreno rischioso per chiunque, ma ha sottolineato di aver seguito le linee guida del sindacato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, che ha riassunto in “consenso, compenso e collaborazione”. Gli eredi di Kilmer, inclusa la figlia Mercedes, hanno autorizzato la riproduzione digitale, sono stati ricompensati per il lavoro svolto e hanno fornito filmati d’archivio per agevolare il processo.I familiari hanno anche paragonato l’interpretazione di Kilmer, realizzata con l’IA, a quella di un attore che interpreta un personaggio storico sullo schermo, come fece Kilmer stesso con Jim Morrison in The Doors. Anche Kilmer si avvalse dell’IA quando era in vita. Quando perse la voce a seguito di una diagnosi di cancro alla gola e di due tracheotomie, si rivolse a un’azienda di software di intelligenza artificiale per ricreare digitalmente la sua voce. Anche la voce di Kilmer è stata modificata digitalmente per migliorare la sua interpretazione finale in Top Gun: Maverick. Kilmer aveva firmato per ‘As Deep as the Grave’ anni fa. Gran parte del film era incentrata sul suo personaggio e quando l’attore ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto per problemi di salute, hanno deciso di continuare le riprese senza il personaggio. La produzione ha subito numerose interruzioni, essendo stata una delle prime a iniziare le riprese in New Mexico nell’autunno del 2020 in piena pandemia. In seguito si sono resi conto che la storia aveva davvero bisogno di Padre Fintan e hanno deciso di parlarne con i figli di Kilmer, Mercedes e Jack. “Eravamo così contenti che fossero così entusiasti e favorevoli all’idea”, ha detto Coerte Voorhees. “Non volevamo farlo se tutti non fossero stati convinti che avrebbe funzionato a dovere”. Nel film, Kilmer appare sullo schermo per un’ora e 17 minuti.