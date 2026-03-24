Finché morte non ci separi 2, a Roma il ‘Dark Wedding Party’ con Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar

In attesa dell’arrivo nei cinema italiani di ‘Finché morte non ci separi 2‘, si è tenuto ieri a Roma, presso Casina Valadier, l’esclusivo ‘Dark Wedding Party‘ a tema, alla presenza delle attrici del film Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar. Il nuovo film, targato Searchlight Pictures, sarà nelle sale italiane dal 9 aprile.

La facciata della Casina Valadier è stata illuminata da una suggestiva video proiezione a tema che ha accolto gli ospiti a un insolito matrimonio dark. L’estetica e le atmosfere del film hanno preso vita anche negli allestimenti: un banchetto nuziale sui generis con pavimenti rosso sangue, addobbi floreali dark, drink a tema, una torta con proiettate le immagini del film e l’abito della sposa che dominava dall’alto la balconata.

La facciata della Casina Valadier illuminata a tema per l’evento (Ufficio stampa)

Nel corso della giornata Kathryn Newton e Sarah Michelle Gellar a bordo di una golf car sono state protagoniste di speciali attività ispirate al film nei giardini di Villa Borghese e di uno scatto realizzato sulla terrazza di Casina Valadier con la città eterna sullo sfondo.

Finché morte non ci separi 2, il cast

Samara Weaving riprende il ruolo di Grace nel sequel Finché morte non ci separi 2 dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Si uniscono alla serie Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy ed Elijah Wood. Néstor Carbonell, Kevin Durand e David Cronenberg completano il cast. Guy Busick e R. Christopher Murphy tornano a scrivere la sceneggiatura, insieme ai produttori Tripp Vinson, James Vanderbilt, Bradley J. Fischer e William Sherak.