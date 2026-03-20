BIF&ST 2026 al via: da Paola Cortellesi a Checco Zalone, tanti gli ospiti attesi a Bari

L’anteprima de Il Dio dell’amore, la commedia di Francesco Lagi sulla complessità delle relazioni sentimentali, con Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Enrico Borello e Vanessa Scalera, inaugurerà domani – sabato 21 marzo – al Teatro Petruzzelli la 17esima edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, in programma nel capoluogo pugliese fino al 28 marzo. Nato nel 2009 da un’idea dello scrittore e produttore cinematografico Felice Laudadio, che ne ha firmato la direzione artistica per 15 anni per poi passare il timone al critico e giornalista Oscar Iarussi, il Bif&st si è affermato nel panorama cinematografico del Mezzogiorno, posizionandosi tra le manifestazioni cinematografiche più importanti a livello nazionale per partecipazione di pubblico, con oltre 75.000 spettatori per edizione. Numerosissimi gli ospiti attesi per quest’edizione: tra gli altri Kasia Smutniak, Riccardo Milani, Paola Cortellesi Elena Sofia Ricci, Barbara Ronchi, Silvio Orlando, Alessandro Gassmann, Maria Chiara Giannetta, Anna Ferzetti, Valeria Golino, Luisa Ranieri e Lino Banfi.

Domani sera, nella cornice del Petruzzelli, cuore pulsante del festival, ad accompagnare Il Dio dell’amore, atteso nelle sale dal 26 marzo con Vision Distribution ci saranno il regista e gli attori Francesco Colella, Vanessa Scalera, Vinicio Marchioni e Isabella Ragonese. Quest’anno i concorsi cinematografici saranno due: Meridiana, dedicato ai Paesi del Mediterraneo, e Per il cinema italiano, riservato alle produzioni nazionali di fiction e documentari. La giuria internazionale, presieduta dal regista e scrittore Roberto Andò, assegnerà cinque premi, tra cui Miglior Film, Migliore Regia, Migliore Attore Protagonista, Migliore Attrice Protagonista, Migliore Apporto Artistico-Tecnico. Due anche le retrospettive, dedicate quest’anno ai maestri del cinema Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche, che si racconteranno in incontri pubblici. Confermati infine gli appuntamenti serali al Petruzzelli con la sezione Rosso di sera, dedicati a eventi e grandi anteprime con ospiti e premiati di prestigio, tra cui il campione d’incassi Checco Zalone. Tra gli eventi più attesi di questa sezione spicca, martedì 23 marzo, la proiezione del Nuovo cinema Paradiso musicato dal vivo dall’Orchestra del Teatro Petruzzelli, che emozionerà la sala con le musiche di Ennio Morricone. Quest’anno il Bif&st celebra Claudia Cardinale, scomparsa nel settembre scorso, alla quale è dedicato il manifesto ufficiale.