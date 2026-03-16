Oscar 2026, Jessie Buckley miglior attrice: “Questa settimana mia figlia ha messo il primo dentino”

Jessie Buckley ha vinto l’Oscar 2026 come miglior attrice protagonista per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’, pellicola diretta da Chloé Zhao tratta dal romanzo di Maggie O’Farrell. Sul palco del Dolby Theatre l’attrice irlandese ha dedicato il riconoscimento alla maternità e alle donne della sua famiglia, ricordando la figlia di otto mesi.

“Sembra una sorta di folle alchimia il fatto che tutte queste cose entrino in collisione in un giorno come oggi. Mia figlia ha avuto il suo primo dentino questa settimana – ha detto -. Mi sono svegliata con lei sdraiata sul mio petto, che mi coccolava, e sento che è un dono poter esplorare la maternità attraverso questa incredibile madre che Agnes è ed è stata, E poi diventarlo anch’io e ricevere questo riconoscimento dell’incredibile ruolo che le madri svolgono nel nostro mondo in questo giorno è qualcosa che non dimenticherò mai e poi mai.”