Morte Fakir, la nipote davanti alla Questura: "Vogliamo parlare il capo della Polizia"

“Siamo qui per cercare di parlare con il Capo della Polizia”. Così la nipote di Abderrahim Fakir, Yossra, che con la sorella del 42enne Khadija, si trova davanti alla Questura di Bologna dove è entrato il Capo della Polizia, Vittorio Pisani.”Ci affidiamo completamente a loro, speriamo che venga fatta luce e chiarezza sull’accaduto“, ha aggiunto la giovane rispondendo a una domanda sulle indagini della magistratura in merito alla morte dell’uomo avvenuta il 19 luglio al Pilastro dopo un intervento di polizia.