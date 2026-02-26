Berlinale, la direttrice Tricia Tuttle rimane in carica

Resta ancora da decidere il futuro della direzione della Berlinale, al centro di un confronto che nelle ultime ore ha coinvolto direttamente la Cancelleria federale. A fare il punto è stata una riunione del consiglio di sorveglianza della Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH (Kbb), l’organizzazione incaricata di gestire il festival del cinema di Berlino e altre importanti istituzioni culturali della capitale tedesca. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, la posizione dell’attuale direttrice artistica, Tricia Tuttle, sarebbe oggetto di valutazioni approfondite dopo le polemiche che hanno accompagnato l’ultima edizione della rassegna.

Le discussioni si inseriscono in un clima reso particolarmente delicato dalle controversie nate durante la cerimonia di premiazione, quando alcune manifestazioni di sostegno alla Palestina hanno acceso un acceso dibattito politico e mediatico in Germania. Un caso che ha riaperto interrogativi più ampi sul ruolo dei grandi eventi culturali internazionali, spesso chiamati a confrontarsi con temi geopolitici e con la gestione della libertà di espressione sul palco.

La riunione del Consiglio di sorveglianza della Kbb GmbH

“Questa mattina si è tenuta presso la Cancelleria Federale una riunione del consiglio di sorveglianza della Kbb GmbH. L’argomento era la Berlinale. Le discussioni sulla direzione della Berlinale proseguiranno nei prossimi giorni tra la direttrice artistica, Tricia Tuttle, e il consiglio di sorveglianza”, ha spiegato un portavoce del Commissario Federale per la Cultura e i Media, confermando che al momento non è stata assunta alcuna decisione definitiva.

Il futuro della guida del festival resta quindi aperto. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori colloqui che potrebbero chiarire se si procederà verso una conferma dell’attuale direzione o verso un eventuale cambio ai vertici. Una scelta che avrà inevitabili ripercussioni non solo sull’organizzazione della Berlinale, ma anche sull’immagine internazionale di uno dei più prestigiosi appuntamenti cinematografici europei.