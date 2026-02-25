Berlinale, direttrice festival verso la sostituzione dopo caso ‘pro-Pal’

La direttrice della Berlinale, l’americana Tricia Tuttle, sarebbe prossima alla sostituzione dopo le polemiche seguite all’ultima edizione del festival. Lo riporta Bild, citando fonti vicine alla società federale che organizza la rassegna. Secondo le indiscrezioni, il ministro di Stato alla Cultura, Wolfram Weimer, avrebbe convocato per giovedì una riunione straordinaria degli organi direttivi della Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (Kbb), – l’organizzazione che si occupa della Berlinale – con all’ordine del giorno l’eventuale revoca dell’incarico alla guida del festival. Al centro della controversia vi è quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione, conclusasi nel fine settimana con l’assegnazione degli Orsi d’Oro. Il premio per il ‘Miglior film d’esordio’ è stato conferito a ‘Chronicles from the Siege’ (‘Cronache dall’assedio’) dell’attivista palestinese Abdallah Alkhatib, che nel suo intervento avrebbe pronunciato un discorso fortemente critico nei confronti di Israele e della Germania.

Le accuse di antisemitismo

L’episodio ha innescato accuse di antisemitismo e acceso il dibattito politico. Ulteriori polemiche sono nate per alcune fotografie scattate nei giorni precedenti, in cui Tuttle aveva posato insieme alla troupe del film con simboli palestinesi. Secondo Bild, il caso avrebbe contribuito alla decisione di avviare un “nuovo inizio” per il festival. Weimer, in vista della riunione, ha dichiarato che la Berlinale “non è un luogo per odio, minacce e antisemitismo” e che manifestazioni di ostilità verso Israele non possono trovare spazio in un evento finanziato con fondi pubblici. Non è ancora chiaro chi potrebbe succedere a Tuttle alla guida del festival, fondato nel 1951 e considerato uno dei più importanti al mondo insieme a Cannes e Venezia.