Federico Frusciante, morto a 52 anni il critico cinematografico e youtuber

Addio al critico cinematografico Federico Frusciante, morto domenica 15 febbraio all’età di 52 anni. L’annuncio è stato dato attraverso i profili social dello youtuber livornese. “La salma sarà alla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi di Livorno dalle ore 15 di lunedì 16 febbraio fino a martedì 17 febbraio alle ore 12″, si legge nel post con cui è stata data la notizia della scomparsa di Frusciante, noto in rete in particolare per le sue recensioni.