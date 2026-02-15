Home > Spettacoli > Cinema > Morto il doppiatore Pino Colizzi, voce di Martin Sheen e Jack Nicholson

Aveva 88 anni

È morto all’età di 88 anni Pino Colizzi, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano. Nato a Roma nel 1937, Colizzi inizia a lavorare nel cinema con una piccola parte che gli affidò Luchino Visconti in ‘Uno sguardo dal Ponte’, con Paolo Stoppa e Rina Morelli. Nello stesso anno debutta in televisione come protagonista dello sceneggiato ‘Tom Jones’.

L’attività da doppiatore

Diede la voce come doppiatori ad attori quali Michael Douglas, Jack Nicholson, James Caan, Richard Dreyfuss, Omar Sharif, Franco Nero, Robert Powell nel Gesù di Nazareth di Zeffirelli (in cui Colizzi è anche attore nel ruolo di Jobab), Christopher Reeve nei primi tre episodi cinematografici di Superman, Robert De Niro ne Il padrino – Parte II, Patrick McGoohan nella seconda edizione del doppiaggio de Il prigioniero, celebre serie fantascientifica inglese degli anni settanta, e soprattutto Martin Sheen nel capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now. Nel 1973 doppia Robin Hood nel celebre cartone animato della Disney.