Morta Catherine O’Hara, la madre di Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo”

È morta oggi all’età di 71 anni Catherine O’Hara, attrice vincitrice di un Emmy, nota per i ruoli comici interpretati nel corso dei decenni, dalla tormentata mamma di Kevin in ‘Mamma ho perso l’aereo’ all’iconica Moira Rose in ‘Schitt’s Creek’. L’attrice canadese, naturalizzata statunitense, è morta nella sua casa di Los Angeles “dopo una breve malattia”, secondo una dichiarazione della sua agenzia, la Creative Artists Agency. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. La sua carriera iniziò al Second City di Toronto negli anni ’70. È lì che lavorò per la prima volta con Eugene Levy, che sarebbe diventato un collaboratore di lunga data e suo co-protagonista in ‘Schitt’s Creek’. I due facevano parte del cast originale dello sketch show ‘SCTV’, che avrebbe contribuito a lanciare la carriera di altri comici canadesi di successo, come Martin Short e Andrea Martin. La svolta drammatica di O’Hara fu con la serie HBO ‘The Last of Us’ che le valse una nomination agli Emmy, così come il suo recente ruolo di produttrice hollywoodiana in ‘The Studio’. Lascia il marito Bo Welch e i figli Matthew e Luke.