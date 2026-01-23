Ursula Andress denuncia: “Truffata per 20 milioni di euro”

Ursula Andress, 89 anni, l’iconica prima ‘Bond girl’ della storia, famosa per il ruolo di Honey Rider in Dr. No accanto a Sean Connery, ha denunciato di essere stata truffata per circa 20 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il suo management, spiegando che la vicenda coinvolge il suo ex gestore patrimoniale, oggi deceduto, Eric Freymond.

“Sono ancora sotto shock. Sono stata scelta come vittima e per otto anni sono stata ingannata e manipolata in modo perfido, persino criminale, per togliermi tutto. Ho lavorato tutta la vita e risparmiato con cura, e ora mi è stato rubato tutto”, ha dichiarato la stessa Andress al quotidiano svizzero Blick.

La truffa, secondo quanto denunciato, avrebbe riguardato investimenti in azioni dubbie e acquisti di opere d’arte senza il suo consenso, gestiti anche dalla moglie di Freymond. Valore e destinazione di queste opere restano sconosciuti. Freymond era già indagato in passato per presunta appropriazione indebita del patrimonio dell’erede di Hermès, Nicolas Puech. A luglio 2025 avrebbe ammesso alcune responsabilità, e due settimane dopo si è suicidato. Secondo il management di Andress, le autorità giudiziarie del cantone Vaud hanno perquisito gli uffici di avvocati e notai coinvolti nella vicenda per chiarire le responsabilità civili e penali. Il legale coinvolto nega violazioni, mentre il notaio si è appellato al segreto professionale. La celebre attrice, che vive oggi a Roma in totale riservatezza, ha aggiunto: “Spero che i responsabili vengano puniti con tutta la severità della legge. Mi sento davvero male”.