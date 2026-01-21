Archivio di Stato, online l’atto di nascita di Monicelli. Tarasco: “Basta clic per documenti unici”

“In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, la rubrica del Portale Antenati Dal registro alla Storia rende omaggio al Maestro Mario Monicelli rendendo consultabile online il suo atto di nascita, conservato presso l’Archivio di Stato di Roma”. Lo comunicano gli Archivi di Stato in una nota pubblicata online. Monicelli è tra i più importanti registi italiani di tutti i tempi, autore di film come ‘La grande guerra’, ‘I soliti ignoti’ e ‘L’armata Brancaleone’.

Tarasco: “Fondamentale per valorizzare la memoria collettiva”

“La pubblicazione dell’atto di nascita di Mario Monicelli in occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano rappresenta un esempio concreto di come gli Archivi di Stato possano avvicinare la nostra storia culturale a tutta la cittadinanza. Attraverso la digitalizzazione e la diffusione del nostro patrimonio archivistico, rendiamo accessibili con un clic documenti unici che raccontano le radici e le vicende delle figure che hanno fatto grande l’Italia. Iniziative come questa sono fondamentali per valorizzare la memoria collettiva e promuovere la cultura del nostro Paese”, afferma Antonio Tarasco, direttore generale degli archivi di Stato.