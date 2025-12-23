Accesso Archivi

Nuove accuse di stupro per l’attore britannico Russel Brand

Nuove accuse di stupro e aggressione sessuale sono state mosse nei confronti dell’attore britannico Russel Brand. Le presunte vittime sono due donne e queste accuse si aggiungono a quelle risalenti ad aprile relative ad altre quattro donne. Lo riporta Sky News Uk. In precedenza Brand era stato accusato di due capi d’imputazione per stupro, uno per aggressione sessuale e due per violenza sessuale. Brand si è, sinora, dichiarato innocente. Dovrà comparire davanti alla Westminster Magistrates Court il 20 gennaio 2026 in relazione alle ultime due accuse. Il processo a suo carico, in relazione alle cinque originarie, inizierà invece presso la Southwark Crown Court il 16 giugno 2026.

