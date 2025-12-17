Oscar, dal 2029 la cerimonia in streaming su YouTube: “Siamo entusiasti”

Dal 2029 sarà Youtube a trasmettere la diretta streaming della Notte degli Oscar e non più Abc che manterrà i diritti sino al 2028, centenario della cerimonia. Lo ha annunciato l’Academy of motion picture arts and sciences. Secondo l’accordo Youtube manterrà i diritti globali dello streaming dal 2029 al 2033, diventando la principale piattaforma per tutto ciò che riguarda gli Oscar, inclusa la copertura del red carpet, i Governors Awards e l’annuncio delle nomination.

“Siamo entusiasti di avviare una partnership globale multiforme con YouTube per diventare la futura sede degli Oscar e della nostra programmazione annuale dell’Academy”, hanno dichiarato l’amministratore delegato dell’Academy Bill Kramer e la presidente Lynette Howell Taylor. “L’Academy è un’organizzazione internazionale e questa partnership ci permetterà di estendere l’accesso al lavoro dell’Academy al più vasto pubblico mondiale possibile, il che sarà vantaggioso per i nostri membri dell’Academy e per la comunità cinematografica”, hanno aggiunto.