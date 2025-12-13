Cinema: morto a 60 anni Peter Greene, il celebre ‘cattivo’ di Hollywood

Ritrovato senza vita nel suo appartamento a New York. Ha interpretato Zed di Pulp Fiction e recitato anche in ‘The Mask’

L’attore Peter Greene, celebre per i ruoli da “antagonista” a Hollywood in film come The Mask e Pulp Fiction, è stato ritrovato senza vita ieri pomeriggio nel suo appartamento del Lower East Side, a New York. Lo ha confermato il suo manager al New York Post. Greene aveva 60 anni.

Famoso per aver interpretato Zed, la sadica guardia giurata in Pulp Fiction di Quentin Tarantino (1994), l’attore è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento di Clinton Street intorno alle 15:25 ed è stato dichiarato morto sul posto. La polizia non sospetta alcun gesto doloso; la causa del decesso sarà accertata dal medico legale.

“Era una persona straordinaria, uno dei più grandi attori della nostra generazione. Aveva un cuore enorme. Mi mancherà profondamente. Era un grande amico”, ha dichiarato il manager Gregg Edwards.

Greene, apparso anche ne ‘I Soliti Sospetti’, stava per iniziare le riprese di un thriller indipendente con Mickey Rourke intitolato Mascots. Tra i suoi personaggi più noti anche Dorian Tyrell in ‘The Mask‘, al fianco di Jim Carrey e Cameron Diaz.

Originario di Montclair, New Jersey, Greene lasciò la casa dei genitori a 15 anni e visse per le strade di New York, cadendo nella droga e nello spaccio. Dopo un tentativo di suicidio nel marzo 1996, cercò di curare la sua dipendenza. Con quasi 95 film all’attivo, Greene ha preso parte anche a ‘Laws of Gravity’, ‘Clean, Shaven’, ‘Blue Streak’ e ‘Training Day’.