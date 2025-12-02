Panahi, il regista iraniano condannato a un anno di carcere

Il regista iraniano Jafar Panahi è stato condannato in contumacia dal tribunale di Teheran a un anno di carcere e a un divieto di viaggio di due anni con l’accusa di “attività di propaganda contro il sistema“. Lo ha riferito il suo avvocato, Mostafa Nili, in un post su X, aggiungendo che il suo assistito presenterà ricorso contro la sentenza. Il verdetto è stato emesso mentre Panahi si trovava a New York, dove ha ricevuto tre nuovi premi in occasione degli annuali Gotham Awards per il suo ultimo film, ‘Un semplice incidente’, che aveva già ricevuto la Palma d’oro al festival di Cannes a settembre. Al momento non è stato comunicato se il regista tornerà in Iran.

Panahi da anni nel mirino del regime

Panahi è uno dei registi iraniani contemporanei più celebri e ha continuato a realizzare film nonostante negli ultimi 20 anni sia stato ripetutamente incarcerato, sottoposto a divieto di espatrio e agli arresti domiciliari.

Ha girato ‘Un semplice incidente’ clandestinamente in Iran dopo un periodo di 7 mesi in prigione, terminato solo nel 2023 quando ha iniziato uno sciopero della fame. Ha dichiarato che per il film ha tratto ispirazione dalle storie dei suoi compagni di prigionia. La Francia ha selezionato il film come suo candidato agli Oscar.