Tom Cruise sull’Oscar onorario: “Fare film è ciò che sono”

Tom Cruise ha ricevuto l’Oscar onorario ai Governors Awards, un riconoscimento alla sua carriera che ha segnato oltre quarant’anni di successi, tra cui film iconici come ‘Top Gun’ e ‘Mission: Impossible’. Nel suo discorso emozionante, l’attore 63enne ha raccontato come il cinema, fin da bambino, gli abbia aperto nuovi mondi e ispirato la sua passione per le storie. “Il mio amore per il cinema è iniziato quando ero molto piccolo. Non importa da dove veniamo, in quel teatro, ridiamo insieme, sentiamo insieme, speriamo insieme, sogniamo insieme. Ed è questo il potere di questa forma d’arte. Ecco perché è importante. Ecco cosa conta per me. Fare film non è ciò che faccio, è ciò che sono”, ha dichiarato Cruise.