Bruce Willis visto in spiaggia a Los Angeles: le foto dell’attore, ecco come sta

Il leggendario attore di Hollywood, Bruce Willis, 70 anni, è stato fotografato giovedì in spiaggia a Los Angeles: con indosso occhiali da sole e cappellino da baseball, respirava l’aria fresca dell’oceano. Le foto, pubblicate da Tmz, stanno facendo il giro del mondo: maglia grigia, scarpe da ginnastica bianche e pantaloni color cuoio, la star del grande schermo appare in buone condizioni fisiche nonostante la diagnosi del 2023 di demenza frontotemporale, o FTD, una malattia degenerativa del cervello che alcuni mesi fa aveva anche portato alcuni media a crederlo in fin di vita. Anche se Bruce, a quanto pare, non è più in grado di parlare e dalle foto si vede essere preso per mano dal suo accompagnatore, è evidente che si muove ancora molto bene e sua moglie Emma Heming Willis ha detto ad ABC News che “in generale gode di ottima salute“.

Bruce Willis Spotted Out for a Beach Stroll in Los Angeles https://t.co/XQvnMqlrzd pic.twitter.com/lumo1POxep — TMZ (@TMZ) November 7, 2025