Robert De Niro a Roma, l'arrivo in Campidoglio per ricevere il premio della Lupa Capitolina

Robert De Niro arriva in Campidoglio, a Roma, per ricevere il premio della Lupa Capitolina dal sindaco Roberto Gualtieri. Ad accoglierlo, dall’ingresso laterale di Via di San Pietro in Carcere, l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato. A differenza del solito la cerimonia si svolge in forma privata in segno di rispetto – fa sapere il Campidoglio – della morte di Octay Stroici nel crollo della Torre dei Conti.

Fuori, ad attendere l’attore newyorkese di origini italiane, una cinquantina di curiosi e fan pronti a farsi autografare le locandine che lo hanno reso una leggenda di Hollywood da ‘Taxi Driver’ a ‘Toro Scatenato’.