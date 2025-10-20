Accesso Archivi

lunedì 20 ottobre 2025

Cinema, Alexander Skarsgård porta il glamour alla première di 'Pillion'

LaPresse
LaPresse

Alexander Skarsgård ha sfilato sul red carpet alla première del suo ultimo film ‘Pillion’ al London Film Festival indossando un “vestitino grazioso”. A lui si sono uniti il ​​co-protagonista Harry Melling, il regista Harry Lighton e molte persone vestite in pelle. “Volevo qualcosa di semi-formale, ma con un po’ di pelle e poi ho strappato le maniche”, ha commentato Skarsgård a proposito del suo abbigliamento.

La première è stata “speciale” per Skarsgård, perché ha portato il film a Londra, dove si trovavano gran parte del cast, della troupe e delle persone coinvolte nella storia. Il film, diretto da Lighton, racconta la storia di un uomo senza una meta che diventa il sottomesso di un misterioso motociclista (Skarsgård). È basato sul romanzo del 2020 ‘Box Hill’ di Adam Mars-Jones.