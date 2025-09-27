Scarlett Johansson: "Ho perso molti parenti nell'Olocausto e non lo sapevo"

Scarlett Johansson debutta come regista con il film ‘Eleonor The Great’, presentato in anteprima a Cannes. “Penso che questo film sia una celebrazione della tradizione e delle nostre storie, nonché dell’importanza di preservarle. Mi identifico sicuramente con questo concetto perché per me ha un significato personale”, ha detto la diva di Hollywood. “Anch’io ho perso molti parenti nell’Olocausto e in realtà non ero a conoscenza di questa storia. Era come se fosse andata perduta nella storia della mia famiglia e solo di recente l’ho scoperta. Quindi penso che quella parte, l’identità ebraica, fosse davvero importante, perché se non l’avessi avuta non so se sarei riuscito a raccontare la storia in modo così autentico. Ma fortunatamente l’ho fatto”. La storia ha come protagonista la plurinovantenne Eleanor Morgenstein (interpretata da June Squibb), alle prese con un lutto da affrontare e un passato da custodire.