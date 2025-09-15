Oscar 2025, 24 film in lizza per rappresentare l’Italia: ecco quali sono

Oscar 2025: sono 24 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 98esima edizione degli Academy Awards.
Hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima uscita theatrical in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di martedì 23 settembre 2025. L’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è previsto per il 16 dicembre 2025; le nomination verranno annunciate il 22 gennaio 2026 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.
I film italiani in lizza: ecco quali sono
Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico:
- ‘Berlinguer. La Grande Ambizione’ di Andrea Segre
- ‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek, ‘Diva Futura’ di Giulia Louise Steigerwalt
- ‘Duse’ di Pietro Marcello
- ‘Elisa’ di Leonardo Di Costanzo
- ‘Eterno visionario’ di Michele Placido
- ‘Familia’ di Francesco Costabile
- ‘Follemente’ di Paolo Genovese
- ‘Fuori’ di Mario Martone
- ‘Hey Joe’ di Claudio Giovannesi
- ‘Il monaco che vinse l’Apocalisse’ di Jordan River
- ‘Il Nibbio’ di Alessandro Tonda
- ‘Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa’ di Margherita Ferri
- ‘Il treno dei bambini’ di Cristina Comencini
- ‘L’amore che ho’ di Paolo Licata
- ‘L’orto americano’ di Pupi Avati
- ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano
- ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini
- ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai
- ‘Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta’ di Gianluca Jodice
- ‘Napoli – New York’ di Gabriele Salvatores
- ‘Sotto le nuvole’ di Gianfranco Rosi
- ‘Trifole – Le radici dimenticate’ di Gabriele Fabbro
- ‘Vittoria’ di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman