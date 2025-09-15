Accesso Archivi

Oscar 2025, 24 film in lizza per rappresentare l’Italia: ecco quali sono

LaPresse
Tra gli altri Ozpetek, Salvatores, Comencini, Genovese

Oscar 2025: sono 24 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 98esima edizione degli Academy Awards.
Hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima uscita theatrical in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di martedì 23 settembre 2025. L’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è previsto per il 16 dicembre 2025; le nomination verranno annunciate il 22 gennaio 2026 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.

I film italiani in lizza: ecco quali sono

Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico:

  • ‘Berlinguer. La Grande Ambizione’ di Andrea Segre
  • ‘Diamanti’ di Ferzan Özpetek, ‘Diva Futura’ di Giulia Louise Steigerwalt
  • ‘Duse’ di Pietro Marcello
  • ‘Elisa’ di Leonardo Di Costanzo
  • ‘Eterno visionario’ di Michele Placido
  • ‘Familia’ di Francesco Costabile
  • ‘Follemente’ di Paolo Genovese
  • ‘Fuori’ di Mario Martone
  • ‘Hey Joe’ di Claudio Giovannesi
  • ‘Il monaco che vinse l’Apocalisse’ di Jordan River
  • ‘Il Nibbio’ di Alessandro Tonda
  • ‘Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa’ di Margherita Ferri
  • ‘Il treno dei bambini’ di Cristina Comencini
  • ‘L’amore che ho’ di Paolo Licata
  • ‘L’orto americano’ di Pupi Avati
  • ‘La vita da grandi’ di Greta Scarano
  • ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Soldini
  • ‘Le città di pianura’ di Francesco Sossai
  • ‘Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta’ di Gianluca Jodice
  • ‘Napoli – New York’ di Gabriele Salvatores
  • ‘Sotto le nuvole’ di Gianfranco Rosi
  • ‘Trifole – Le radici dimenticate’ di Gabriele Fabbro
  • ‘Vittoria’ di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman
