Oscar 2025, 24 film in lizza per rappresentare l’Italia: ecco quali sono

Oscar 2025: sono 24 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 98esima edizione degli Academy Awards.

Hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima uscita theatrical in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di martedì 23 settembre 2025. L’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è previsto per il 16 dicembre 2025; le nomination verranno annunciate il 22 gennaio 2026 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 15 marzo 2026.

I film italiani in lizza: ecco quali sono

Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico: