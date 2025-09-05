Venezia 82, Pistolini: “In ‘Francesco De Gregori. Nevergreen’ forte chiave di intimità”

(LaPresse) “Con Francesco il segreto è che siamo amici”. Così a LaPresse il regista Stefano Pistolini presentando il film ‘Francesco De Gregori. Nevergreen’, fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. “Abbiamo già collaborato due volte, nel 2012 abbiamo fatto ‘Finestre Rotte’ che è venuto qua a Venezia con Rai Cinema, poi nel 2022 ‘Falegnami & Filosofi’ sul suo reincontro con Antonello Venditti”, ricorda. Il film è stato girato durante una serie di concerti di De Gregori in un piccolo teatro di Milano, l’Out Off, presentando le canzoni meno conosciute del proprio repertorio. “La chiave voluta era d’intimità”. Nel film tante partecipazioni illustri, da Zucchero a Ligabue a Jovanotti.