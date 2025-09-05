Mostra del cinema di Venezia 2025, Fei: "In 'Piero Pelù. Rumore dentro' racconto suo lato oscuro"

Nel film ‘Piero Pelù. Rumore dentro’ “abbiamo voluto raccontare la nuova caduta e l’ennesima rinascita”. Lo ha detto a LaPresse il regista Francesco Fei presentando il film fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia in cui si parla di “un momento molto particolare della vita e della carriera” del celebre rocker toscano.

“Fin dall’inizio abbiamo pensato il film come un viaggio perché Piero intende la sua vita come un viaggio, è uno che ha il suo camper, che ha sempre viaggiato tantissimo, ma non tanto per viaggiare e fare il turista, ma per incontrare persone, per incontrare realtà sociali diverse, perciò lui vive la sua vita, lo dice proprio nel documentario, non parlarmi di carriera, ma parlarmi di viaggio. Perciò volevamo trasmettere attraverso la narrazione una similitudine con il percorso reale di vita di Piero, per questo il viaggio”, ha aggiunto.