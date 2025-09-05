Mostra del cinema di Venezia 2025: assegnato ‘Salsicciotto d’oro’, premio speciale a Emanuela Fanelli

Una tradizione che si ripete da anni torna puntuale a Venezia con il premio ‘Salsicciotto d’oro’, che viene dato dai fotografi ai loro colleghi per gli scatti o le paparazzate più curiose durante la mostra. Giunto alla terza edizione, quest’anno, è stato conferito un premio speciale alla presentatrice Emanuela Fanelli che è stata votata all’unanimità come fotografa onoraria. Le è stata regalata una foto che la ritrae, equipaggiata di macchina fotografica, spalla a spalla con i fotografi sul red carpet. I due premi ufficiali sono stati conferiti ad Andrea Raffin con il ‘Salsicciotto d’argento’ per uno scatto a Barbara Palvin divertita mentre fa una simpatica posa sul Carpet di apertura. Alessandra Benedetti, paparazza per l’occasione ha invece vinto il ‘Salsicciotto d’oro’ per una foto romantica di Kaia Gerber e il fidanzato Lewis Pullman; sbaragliando la concorrenza di paparazzi di mestiere.