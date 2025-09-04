Mostra Cinema Venezia 2025, il nono giorno in diretta. Barbera: “Applausi per ‘The Voice of Hind Rajab’ risposta a polemiche su Gaza”

Al Lido è il giorno di ‘Elisa’ e della serie tv ‘Il Mostro’

Nono giorno della Mostra del Cinema di Venezia 2025. All’indomani dei 24 minuti di standing ovation per ‘The Voice of Hind Rajab’ – il film in concorso della tunisina Kaouther Ben Hania che racconta la tragica storia della bambina palestinese di 6 anni uccisa dall’esercito israeliano a Gaza mentre era intrappolata in auto insieme ai familiari – oggi è il giorno di ‘Elisa’ di Leonardo di Costanzo e di ‘Girl‘ della regista taiwanese Shu Qi. Fuori concorso, attesa per la serie tv ‘Il Mostro‘ di Sollima. Segui tutte le notizie in diretta dal Lido.