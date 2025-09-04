Mostra Cinema Venezia 2025, il nono giorno in diretta. Barbera: “Applausi per ‘The Voice of Hind Rajab’ risposta a polemiche su Gaza”

Nono giorno della Mostra del Cinema di Venezia 2025. All’indomani dei 24 minuti di standing ovation per ‘The Voice of Hind Rajab’ – il film in concorso della tunisina Kaouther Ben Hania che racconta la tragica storia della bambina palestinese di 6 anni uccisa dall’esercito israeliano a Gaza mentre era intrappolata in auto insieme ai familiari – oggi è il giorno di ‘Elisa’ di Leonardo di Costanzo e di ‘Girl‘ della regista taiwanese Shu Qi. Fuori concorso, attesa per la serie tv ‘Il Mostro‘ di Sollima. Segui tutte le notizie in diretta dal Lido.
I carabinieri questa mattina hanno fermato al Lido di Venezia, dove è in corso la Mostra del Cinema, la lancia con a bordo la street artist Laika e l’attrice Anna Foglietta, che presentavano la nuova opera ‘We Are Coming’ a sostegno della Global Sumud Flotilla. Laika ha realizzato sulle navi della Global Sumud Flottilla, partite da Barcellona verso Gaza, un dipinto raffigura una donna palestinese che, con il dito puntato in avanti, indica la rotta e, alle spalle, una scia con i colori della bandiera palestinese.
Secondo quanto si apprende, i militari hanno identificato tutti i presenti a bordo, tenendo ferma l’imbarcazione per 45 minuti, e sequestrato le bandiere palestinesi a bordo e lo striscione con la scritta ‘We are coming’.
“O si sta dalla parte degli oppressi, o si è complici. Anche il silenzio è complicità”, il commento di Laika. Per Foglietta, “l’arte oggi è un’azione pacifica e non violenta di sostegno alla Flotilla”. I Centri Sociali del Nord Est hanno poi rilanciato quanto già anticipato nei giorni precedenti: “Se la Flotilla sarà fermata, bloccheremo il porto di Venezia”.
“Non puoi sottrarti dal raccontare l’orrore, che è parte della storia. Abbiamo dovuto vedere immagini che non volevamo vedere”. Così il regista Stefano Sollima nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie tv Netflix ‘Il Mostro’, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Della storia del mostro di Firenze “ci ha colpito la quantità di materiale e di informazioni, da cui emergeva una tesi di fondo che creava curiosità e voglia di leggere altro. C’era una sensazione di una verità piegata ai fini della dimostrazione di una tesi“. “Mi sono avvicinato alla storia credendo di sapere. Ci è sembrato così complicato dover raccontare la vicenda, ma ci è venuta l’idea di creare episodi monografici su ciascuno dei sospetti in modo da poter raccontare tutte le tesi e non abbracciarne una sola”, ha aggiunto il regista di ‘Romanzo criminale’ e ‘Suburra’. “Per una questione di rispetto abbiamo deciso di non contattare le famiglie delle vittime, ma abbiamo incontrato tutti coloro che sono ancora in vita, e non sono tantissimi. Come Natalino Mele, il bambino che è tecnicamente l’unico sopravvissuto alla catena omicidiaria ed è l’unico che potrebbe aver visto in viso il mostro“, ha spiegato Sollima, “c’era grande attenzione e tensione da parte di tutti, perché era un argomento molto delicato. È stata preziosissima la figura del consulente storico“. Sulla scelta dei tre giovani attori sardi, Sollima ha spiegato: “Dovendo trattare la pista sarda, mi sembrava giusto avere artisti sardi, abbiamo trovato un gruppo di attori fantastici. Una cosa che avevo già sperimentato, che ho affrontato con serenità”.
Si è tenuta questa mattina, presso lo Spazio Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, la cerimonia di premiazione de La Pellicola d’Oro, premio collaterale alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, promosso dall’Associazione Culturale S.A.S. Cinema e ideato dallo scenografo e regista Enzo De Camillis. Giunto alla sua quindicesima edizione, il premio rende omaggio alle maestranze tecniche e artigianali del cinema italiano, riconoscendo il valore e la professionalità di chi lavora dietro le quinte nella realizzazione di un film. Un tributo concreto a mestieri fondamentali ma troppo spesso poco visibili, che rappresentano un’eccellenza del Made in Italy. Nel corso dell’evento sono stati annunciati i tre vincitori di questa edizione, selezionati tra i tecnici che hanno lavorato a film italiani in concorso alla Mostra: Elda Baldi – Miglior Direttore di produzione per il film La Grazia di Paolo Sorrentino, Michael Ceracchini – Miglior Attrezzista di Scena per il film Duse di Pietro Marcello, Diana Maria Hernandez Giralo – Miglior Capo Elettricista per il film Elisa di Leonardo Di Costanzo. La cerimonia è stata anche occasione per riflettere sulla necessità di istituire percorsi di formazione specifici per i mestieri artigianali del cineaudiovisivo, affinché queste professionalità possano essere riconosciute, tutelate e trasmesse alle nuove generazioni, come parte integrante del patrimonio culturale e produttivo nazionale.
“Il successo dei film italiani? L’ho detto con azzardo all’inizio, mi è sembrata la miglior selezione degli ultimi anni e credo di aver avuto ragione. I risultati confermano quella previsione”. Lo ha detto a LaPresse il direttore della Mostra Internazionale del cinema di Venezia Alberto Barbera, a margine della consegna del premio ironico ‘Ridateci i soldi’ per le migliori stroncature lasciate dal pubblico sui film della kermesse, a proposito della qualità e del successo fin qui avuto tra il pubblico delle pellicole italiane presentate sia in concorso che non.
“L’ovazione per ‘The voice of Hind Rajab’? È stata la risposta all’inutilità di certe polemiche, chiarisce senza ombra di dubbio la posizione della Biennale rispetto alla situazione a Gaza“. Lo ha detto a LaPresse il direttore della Mostra Internazionale del cinema di Venezia Alberto Barbera, a margine della consegna del premio ironico ‘Ridateci i soldi’ per le migliori stroncature lasciate dal pubblico sui film della kermesse, a proposito della clamorosa accoglienza del pubblico per la pellicola in concorso della regista tunisina Kaouther Ben Hania sulla storia vera di una bambina di 6 anni uccisa insieme ai suoi familiari dall’esercito israeliano a Gaza. “Un film che non vale soltanto per i contenuti e il suo valore sociale e politico, ma credo sia proprio un grande film perché siamo di fronte ad una grande cineasta – ha aggiunto – che riesce a lavorare su materiali documentali e sulla capacità di costruire una finzione intorno a quei materiali con una unicità davvero molto forte”. “Me l’aspettavo che il film potesse avere una risposta così calorosa, non mi aspettavo un applauso di 24 minuti che non è mai successo nella storia della Mostra“, ha concluso Barbera.
Al Lido di Venezia è il giorno di un altro film italiano in concorso alla Mostra internazionale del Cinema. Si tratta di ‘Elisa‘ del regista Leonardo Di Costanzo. Tratto da una storia vera, la protagonista Barbara Ronchi interpreta una donna di trentacinque anni condannata per avere ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il cadavere, senza motivi apparenti. Sempre oggi viene presentato anche un altro film in concorso: ‘Girl‘ della regista taiwanese Shu Qi. È la storia della giovane e riservata Hsiao-lee che, nella Taiwan del 1988, incontra la vivace e spensierata Li-li che, libera e senza paura, le fa tornare la voglia di sognare e desiderare di allargare i propri orizzonti. Sempre oggi vengono presentate fuori concorso altre due opere italiane. Il film documentario di Roberto Andò sul fotografo Ferdinando Scianna e la serie TV di Stefano Sollima ‘Il mostro’ sui delitti del mostro di Firenze.