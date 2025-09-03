Mostra del Cinema di Venezia 2025, il red carpet del Campari Passion For Film Award 2025: LE FOTO

Festival del cinema di Venezia – red carpet del Campari Passion For Film Award 2025 (Foto LaPresse/Gian Mattia D’Alberto)

La Biennale di Venezia e Campari hanno attribuito al regista americano Gus Van Sant (Will Hunting – Genio ribelle, Belli e dannati, Milk) il premio Campari Passion for Film dell’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia (27 agosto-6 settembre 2025). La consegna del premio a Gus Van Sant si è tenuta in Sala Grande (Palazzo del Cinema) ieri sera, prima della proiezione Fuori concorso del suo nuovo film Dead Man’s Wire (USA, 105′) con Bill Skarsgard, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha’la e Al Pacino. Si conferma anche quest’anno il sostegno di Campari ai professionisti del grande schermo attraverso il premio Campari Passion for Film Award, nato per celebrare i talenti del mondo del cinema che incarnano carattere, dedizione e visione artistica audace. Questo premio, conferito insieme alla Direzione Artistica di Biennale Cinema, vuole riconoscere il merito a coloro che trasformano la passione in forza creativa, non tanto come riconoscimento alla carriera, ma come omaggio alla volontà di distinguersi e di lasciare il segno nella narrazione cinematografica.

A proposito del riconoscimento, Gus Van Sant ha commentato: “Sono davvero onorato di ricevere il premio Passion for Film. Ringrazio di cuore Campari, significa molto per me. Sono grato non solo per il riconoscimento del mio lavoro, ma anche per il loro sostegno a una delle più grandi istituzioni mondiali che celebra il cinema. È un privilegio far parte di questa tradizione e apprezzo profondamente la passione che dedicano ai film”.

