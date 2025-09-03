Mostra del Cinema di Venezia 2025, autografi e selfie per Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno incontrato mercoledì i fan a Venezia. Le star di Hollywood sono presenti al festival cinematografico in qualità di produttori esecutivi del nuovo film “The Voice of Hind Rajab”.

“The Voice of Hind Rajab” è un documento sconvolgente sulla guerra tra Israele e Hamas, ambientato interamente all’interno del centro di smistamento del servizio di soccorso della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese. Il film utilizza l’audio reale della chiamata di Hind, mentre gli attori interpretano i primi soccorritori.

Dopo che il film è stato completato e selezionato per Venezia, Phoenix, Mara, Brad Pitt, Alfonso Cuarón e Jonathan Glazer si sono uniti come produttori esecutivi.

La Tunisia ha deciso che “The Voice of Hind Rajab” sarà il suo candidato per il miglior film internazionale agli Oscar.