Mostra Cinema Venezia 2025, oggi 30 agosto manifestazione pro Pal – La diretta

C’è attesa al Lido di Venezia per la manifestazione ‘Stop al genocidio – Corteo per la Palestina’ che si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle 17.00. Il corteo Pro Palestina, organizzato da un comitato che riunisce oltre 200 associazioni insieme ai centri sociali del Nord Est, partirà da piazzale Santa Maria Elisabetta e si muoverà verso i luoghi centrali della Mostra. Per chi arriva da fuori Venezia gli organizzatori hanno previsto anche una motonave, a prezzo popolare, che partirà da Marghera alle 15.00.

Alla manifestazione è prevista la presenza anche di alcuni degli artisti che hanno firmato la lettera aperta del comitato Venice4Palestine precedente la Mostra e in cui si chiedeva di “aprire gli occhi” su Gaza e di ritirare l’invito alla mostra ai due attori Gal Gadot e Gerard Butler, la cui presenza al Lido per altro non era nemmeno prevista. La conduttrice della serata inaugurale della Mostra l’attrice Emanuela Fanelli ha annunciato nei giorni scorsi la sua partecipazione, così come ha confermato oggi che ci sarà l’attore Michele Riondino. Secondo rumors della sala stampa della Mostra, possibile la presenza anche dell’attrice Jasmine Trinca e del fumettista Zerocalcare.