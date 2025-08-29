Mostra del Cinema di Venezia 2025, Julia Roberts su ‘After the Hunt’ : “Volevamo che il film facesse discutere”

“Credo che il film riprenda certe discussioni del passato viste in modo nuovo, il fatto che uscendo dalla sale si discuta e se ne parli è proprio quello che volevamo”. Così Julia Roberts nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Mostra del cinema di Venezia del film fuori concorso ‘After the Hunt’ di Luca Guadagnino.

Una pellicola ambientata nel mondo accademico americano che vede la diva di Hollywood nei panni di un’amata professoressa la cui pupilla, interpretata da Ayo Edebiri di ‘The Bear’, accusa il suo amico e collega (Andrew Garfield) di aver oltrepassato il limite. “Volevamo che ci fossero emozioni e punti di vista diversi”, ha aggiunto la star di Hollywood.