Mostra Cinema Venezia 2025, George Clooney con Amal alla proiezione di “Jay Kelly”: "Sto bene"

George Clooney è arrivato sul red carpet della 82/a Mostra internazionale del cinema di Venezia, per la prima del film in concorso ‘Jay Kelly’ di cui è il protagonista. L’attore americano, che nella mattinata di giovedì ha saltato la conferenza stampa per una fastidiosa sinusite, è apparso sorridente in elegante smoking nero con al fianco la moglie Amal elegantissima in abito viola.

Nonostante il tempo inclemente, con una leggera pioggia, Clooney si è concesso ai flash dei fotografi e dei fan appassionati assiepati da giorni dietro il red carpet rassicurando tutti: “Sto bene”, ha detto in italiano. I co-protagonisti Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Eve Hewson e Riley Keough, e lo stesso regista hanno portato i loro familiari alla premiere.