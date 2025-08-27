Emanuela Fanelli ha posato per i fotografi alla Mostra del Cinema di Venezia

L’attrice e autrice italiana Emanuela Fanelli ha posato per alcune fotografie sulla spiaggia del Lido di Venezia martedì, alla vigilia dell’inizio della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Fanelli sarà la conduttrice ufficiale delle cerimonie di apertura e chiusura dell’edizione di quest’anno, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre. Aprirà la manifestazione mercoledì sera e tornerà sul palco per guidare la cerimonia di chiusura, durante la quale verranno annunciati il Leone d’Oro e gli altri principali premi.